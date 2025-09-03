МИД Румынии отреагировал на появление экс-чиновников на фото с диктаторами России и КНДР

Официальный Бухарест воздержался от участия в мероприятиях в Пекине, в частности из-за присутствия Владимира Путина

Совместное фото из Китая (Фото: ресурс оккупантов)

Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на присутствие нескольких бывших чиновников страны на мероприятиях в Пекине, где они попали на совместное фото с диктаторами. Об этом сообщило медиа Digi24.

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою отреагировала на фото, на котором бывшие премьер-министры страны Адриан Нэстасе (2000-2004) и Виорика Денчиле (2018-2019) позируют вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Румыния не представлена и не может быть представлена политиками, получившими честь сидеть сегодня на фотографии рядом с Путиным", — сказала она.

Цою рассказала, что Китай через румынское посольство посылал приглашения на мероприятия действующим румынским топ-чиновникам, однако Бухарест воздержался от участия – в частности, из-за запланированного присутствия диктатора РФ.

"Мы абсолютно четко выбрали другой путь – вместе с Европейским Союзом и нашим стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки. Они [экс-чиновники], в своем частном качестве, сегодня решили не представлять интересы Румынии", — добавила она.

На вопрос о том, проведет ли МИД анализ причин возникновения этой ситуации, Цою ответила: "Конечно, мы и в дальнейшем будем видеть, как лидеры некоторых государств стремятся продемонстрировать свое влияние на румынское государство, в том числе с помощью частных приглашений бывших высокопоставленных чиновников, с которыми они поддерживали дружеские отношения".