МЗС Румунії відреагувало на появу експосадовців на фото з диктаторами Росії та КНДР

Офіційний Бухарест утримався від участі в заходах у Пекіні, зокрема через присутність Володимира Путіна

Спільне фото з Китаю (Фото: ресурс окупантів)

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на присутність кількох колишніх посадовців країни на заходах у Пекіні, де вони потрапили на спільне фото з диктаторами. Про це повідомило медіа Digi24.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою відреагувала на фото, на якому колишні прем’єр-міністри країни Адріан Нестасе (2000-2004) і Віоріка Денчіле (2018-2019) позують разом з російським диктатором Володимиром Путіним й очільником Північної Кореї Кім Чен Ином.

"Румунія не представлена і не може бути представлена політиками, які отримали честь сидіти сьогодні на фотографії поряд з Путіним", – сказала вона.

Цою розповіла, що Китай через румунське посольство надсилав запрошення на заходи чинним румунським топпосадовцям, проте Бухарест утримався від участі – зокрема, через заплановану присутність диктатора РФ.

"Ми абсолютно чітко обрали інший шлях – разом з Європейським Союзом і нашим стратегічним партнером, Сполученими Штатами Америки. Вони [експосадовці], у своїй приватній якості, сьогодні вирішили не представляти інтереси Румунії", – додала вона.

На питання про те, чи проведе МЗС аналіз причин виникнення цієї ситуації, Цою відповіла: "Звичайно, ми й надалі бачитимемо, як лідери деяких держав прагнуть продемонструвати свій вплив на румунську державу, також і за допомогою приватних запрошень колишніх високопосадовців, з якими вони підтримували дружні відносини".