Китай на військовому параді показав нову міжконтинентальну ракету DF-61

Ракету було показано в межах "ядерної тріади" Китаю

Ракета DF-61 (Фото: chinaview)

На військовому параді в Китаї показали нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 й інші новітні зразки стратегічного озброєння. Про це повідомляє CCN.

Ракету вперше було показано публічно – її вивезли на площу Тяньаньмень у Пекіні на восьмиколісній мобільній платформі разом із балістичною ракетою повітряного базування JL-1 і балістичною ракетою підводних човнів JL-3 з міжконтинентальною дальністю польоту, а також з новою версією МБР наземного базування DF-31.

Як повідомляє державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа, Пекін уперше продемонстрував "ядерну тріаду", яка є "стратегічним козирем" у захисті державного суверенітету й відстоюванні національної гідності.

Зазначається, що ракета DF-61 востаннє згадувалася в 1970-х роках. Німецький Інститут досліджень проблем миру і політики безпеки заявляв, що розробляється "рідинна ракета" з аналогічним позначенням, проте 1978 року програму було закрито.

