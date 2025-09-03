Китай на військовому параді показав нову міжконтинентальну ракету DF-61
На військовому параді в Китаї показали нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61 й інші новітні зразки стратегічного озброєння. Про це повідомляє CCN.
Ракету вперше було показано публічно – її вивезли на площу Тяньаньмень у Пекіні на восьмиколісній мобільній платформі разом із балістичною ракетою повітряного базування JL-1 і балістичною ракетою підводних човнів JL-3 з міжконтинентальною дальністю польоту, а також з новою версією МБР наземного базування DF-31.
Як повідомляє державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа, Пекін уперше продемонстрував "ядерну тріаду", яка є "стратегічним козирем" у захисті державного суверенітету й відстоюванні національної гідності.
Зазначається, що ракета DF-61 востаннє згадувалася в 1970-х роках. Німецький Інститут досліджень проблем миру і політики безпеки заявляв, що розробляється "рідинна ракета" з аналогічним позначенням, проте 1978 року програму було закрито.
- 27 серпня в Китаї назвали нерозумною пропозицію США про ядерне роззброєння разом із Росією. У МЗС країни заявили, що ядерний потенціал Китаю перебуває на мінімально необхідному рівні.
- На військовому параді в Пекіні 3 вересня уперше публічно зустрілися Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин. Трамп просив передати привіт диктаторам РФ і КНДР, звинувативши їх у підготовці змови проти Америки.
