У Китаї назвали нерозумною пропозицію США про ядерне роззброєння з Росією

Го Цзякунь (Фото: МЗС Китаю)

У Китаї назвали "нерозумним" бажання США провести тристоронні переговори з ядерного роззброєння з Пекіном і Москвою. Про це заявив представник міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

На запитання, чи зацікавлений Китай в участі в цих тристоронніх переговорах, представник МЗС відповів, що в Пекіні взяли до відома ці заяви. Країни з великим ядерним арсеналом повинні сумлінно виконувати відповідальність за ядерне роззброєння, але в Китаю зовсім інший рівень.

"Ядерні сили Китаю і США перебувають на абсолютно різних рівнях, а ядерна політика й умови стратегічної безпеки обох країн абсолютно різні. Просити Китай приєднатися до тристоронніх переговорів з ядерного роззброєння між Китаєм, США і Росією нерозумно і нереалістично", – сказав Го Цзякунь.

У МЗС зазначили, що Китай дотримується політики не застосовувати першим ядерну зброю і підтримує свій потенціал на "мінімально необхідному рівні", що міг би забезпечити національну безпеку. Країна утримується від участі в гонці озброєнь з будь-якою країною.

"Ядерний потенціал і ядерна політика Китаю роблять важливий внесок у справу миру в усьому світі", – резюмували в міністерстві.