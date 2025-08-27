У КНДР звинуватили президента Південної Кореї в лицемірстві після заяви про денуклеаризацію

У Північній Кореї наголосили, що ядерний статус – це вибір країни, від якого відмовлятися не мають наміру

Лі Чже Мен (Фото: x.com/Jaemyung_Lee)

У Північній Кореї назвали лідера Південної Кореї Лі Чже Мена "лицеміром" через його заяву про денуклеаризацію Корейського півострова під час візиту до США. Про це повідомляє Центральне північнокорейське телеграфне агентство KCNA.

"Альянс Південної Кореї та США вийде на глобальний рівень, коли на Корейському півострові з'явиться шлях до денуклеаризації, миру і співіснування", – сказав Лі 25 серпня під час візиту до Вашингтона.

У КНДР у відповідь на це заявили, що президент Південної Кореї образив країну, назвавши її "бідним, але жорстоким сусідом", а після заговорив про "нерозумну денуклеаризацію".

"Лі Чже Мен показав усьому світу своє справжнє обличчя лицеміра... Він не приховував своїх істинних намірів і проявив справжню сутність маніяка-конфронтатора лише за понад 80 днів перебування при владі", – ідеться в заяві агентства.

Лідера Південної Кореї звинуватили в тому, що він нібито удавав, що хоче відновити відносини з КНДР, заявивши, що діалог між державами був перерваний попереднім режимом. Але якщо цей "заплутаний клубок" наполегливо розплутувати та накопичувати маленькі дії, то взаємну довіру буде відновлено, а дорога до миру розшириться.

"Наш статус ядерної держави – це неминучий вибір, який влучно відображає ворожі загрози ззовні й зміни в структурі глобальних сил безпеки. Ми залишаємося незмінними у своїй позиції не відмовлятися від ядерної зброї, престижу і честі держави", – заявили в КНДР.