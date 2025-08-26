Трамп хоче відновити переговори з Китаєм і Росією про скорочення запасів ядерної зброї
Президент США Дональд Трамп має намір відновити переговори з Росією і Китаєм про денуклеаризацію, тобто скорочення запасів ядерного озброєння. Про це він заявив під час бесіди з журналістами в Білому домі 25 серпня, передає Reuters.
За словами Трампа, це дуже важливе питання.
"Я думаю, що денуклеаризація – це дуже... важлива мета, але Росія готова її здійснити, і я думаю, Китай теж буде готовий. Ми не можемо допустити поширення ядерної зброї. Ми повинні покласти край ядерній зброї. Міць занадто велика", – сказав він.
За словами Трампа, він уже порушував питання обмеження ядерної зброї з диктатором Росії Володимиром Путіним, але не уточнив коли саме. Також США мають намір "залучити до цього Китай".
"Китай сильно відстає, але через п'ять років він нас наздожене. Ми хотіли б денуклеаризації. Це занадто багато влади, і ми теж про це говорили", – сказав він
Раніше Трамп уже заявляв, що денуклеаризація буде метою його другого терміну на посаді американського президента. Він сподівається розпочати реалізацію "в не настільки віддаленому майбутньому".
- 10 червня президент Південної Кореї попросив Китай позбавити Північну Корею ядерної зброї. У Пекіні пообіцяли "докласти зусиль".
- 16 червня стало відомо, що Росія модернізує свої ядерні бази біля кордонів Європи, з'явилися супутникові фото.
- 1 серпня Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва.
