Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у відповідь на погрози Медведєва

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що віддав наказ на розміщення двох атомних субмарин у відповідних регіонах у відповідь на ядерні погрози замголови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва. Допис про це політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки РФ, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", – написав керівник Штатів.

Трамп зауважив, що слова "мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків", й висловив надію, що "це не буде одним із таких випадків".

Раніше, 28 липня, Медведєв написав у соцмережі Х, що "Трамп грає в ультиматум з Росією, а кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни з його власною країною". Також він "застеріг" президента США "не йти шляхом Сонного Джо".

"Скажімо Медведєву, невдачливому колишньому президенту Росії, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – відповів йому американський президент 31 липня.

На це Медведєв вдався до ядерних погроз, порадивши Трампу "згадати улюблені фільми про "Ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна "Мертва рука", що не існує в природі".

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