Втрати Росії більші за українські щонайменше у 14 разів за 2025 рік, свідчать дані Трампа

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

За останні сім місяців 2025 року Росія втратила щонайменше у 14 разів більше військових, аніж Україна. Про це свідчать дані, опубліковані президентом США Дональдом Трампом у його соцмережі Truth Social.

"Мене щойно проінформували, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. Росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ! Україна, однак, також зазнала великих втрат. Вони втратили близько 8000 солдатів з 1 січня 2025 року, і це число не включає їхніх зниклих безвісти", – написав керівник Штатів (великі літери – як у автора).

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Трамп зауважив, що також Україна втратила цивільних людей, але в меншій кількості, через російські атаки по Києву та інших населених пунктах.

"Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися, – це війна Байдена, а не "ТРАМПА". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!" – підсумував президент США, традиційно звинувативши свого попередника на посаді.

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