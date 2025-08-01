Втрати Росії більші за українські щонайменше у 14 разів за 2025 рік, свідчать дані Трампа
За останні сім місяців 2025 року Росія втратила щонайменше у 14 разів більше військових, аніж Україна. Про це свідчать дані, опубліковані президентом США Дональдом Трампом у його соцмережі Truth Social.
"Мене щойно проінформували, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. Росія втратила 112 500 солдатів з початку року. Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ! Україна, однак, також зазнала великих втрат. Вони втратили близько 8000 солдатів з 1 січня 2025 року, і це число не включає їхніх зниклих безвісти", – написав керівник Штатів (великі літери – як у автора).
Трамп зауважив, що також Україна втратила цивільних людей, але в меншій кількості, через російські атаки по Києву та інших населених пунктах.
"Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися, – це війна Байдена, а не "ТРАМПА". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!" – підсумував президент США, традиційно звинувативши свого попередника на посаді.
- У січні 2025 року тодішній глава Пентагону Остін повідомляв, що російські втрати перевищили дві третини загальної чисельності армії РФ до початку великої війни – на той момент це число становило більш ніж 700 000 військових.
- У лютому президент Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни загинули понад 46 000 українських захисників, понад 380 000 військових поранено, більш ніж 10 000 зникли безвісти або перебувають у російському полоні.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 серпня 2025 року РФ втратила убитими й пораненими близько 1 054 200 окупантів.
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