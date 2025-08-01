Потери РФ превышают украинские минимум в 14 раз за 2025 год, свидетельствуют данные Трампа
За последние семь месяцев 2025 года Россия потеряла по меньшей мере в 14 раз больше военных, чем Украина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные президентом США Дональдом Трампом в его соцсети Truth Social.
"Меня только что проинформировали, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце в бессмысленной войне с Украиной. Россия потеряла 112 500 солдат с начала года. Это очень много ненужных СМЕРТЕЙ! Украина, однако, также понесла большие потери. Они потеряли около 8000 солдат с 1 января 2025 года, и это число не включает их пропавших без вести", – написал руководитель Штатов (большие буквы – как у автора).
Трамп отметил, что также Украина потеряла гражданских людей, но в меньшем количестве, из-за российских атак по Киеву и другим населенным пунктам.
"Это война, которая никогда не должна была произойти, – это война Байдена, а не "ТРАМПА". Я здесь лишь для того, чтобы попытаться ее остановить!" – подытожил президент США, традиционно обвинив своего предшественника на посту.
- В январе 2025 года тогдашний глава Пентагона Остин сообщал, что российские потери превысили две трети общей численности армии РФ до начала большой войны – на тот момент это число составляло более 700 000 военных.
- В феврале президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли более 46 000 украинских защитников, более 380 000 военных ранены, больше 10 000 пропали без вести или находятся в российском плену.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 августа 2025 года РФ потеряла убитыми и ранеными около 1 054 200 оккупантов.
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