Потери РФ превышают украинские минимум в 14 раз за 2025 год, свидетельствуют данные Трампа

Глава Штатов заявил, что потери РФ – 112 500 солдат, Украины – 8000 военных, но это без учета пропавших без вести

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

За последние семь месяцев 2025 года Россия потеряла по меньшей мере в 14 раз больше военных, чем Украина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные президентом США Дональдом Трампом в его соцсети Truth Social.

"Меня только что проинформировали, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце в бессмысленной войне с Украиной. Россия потеряла 112 500 солдат с начала года. Это очень много ненужных СМЕРТЕЙ! Украина, однако, также понесла большие потери. Они потеряли около 8000 солдат с 1 января 2025 года, и это число не включает их пропавших без вести", – написал руководитель Штатов (большие буквы – как у автора).

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Трамп отметил, что также Украина потеряла гражданских людей, но в меньшем количестве, из-за российских атак по Киеву и другим населенным пунктам.

"Это война, которая никогда не должна была произойти, – это война Байдена, а не "ТРАМПА". Я здесь лишь для того, чтобы попытаться ее остановить!" – подытожил президент США, традиционно обвинив своего предшественника на посту.

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