У Зеленского оценили 100% тарифы Трампа: Вряд ли кто-то предпочтет нефть РФ торговле с США
Анонсированные президентом США Дональдом Трампом 100% пошлины снизят доходы Москвы, поскольку другие страны будут отказываться покупать ее нефть, заявил в интервью LIGA.net уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"Стопроцентная пошлина на товары страны, которая покупает российскую нефть, по сути заставляет страну или почти полностью отказаться от торговли с Америкой, или отказаться от российской нефти. Я очень удивлюсь, если выбор будет сделан в пользу России", – отметил чиновник.
Поэтому, добавил он, украинская власть ожидает, что в таком виде эта санкция может "достаточно быстро" снизить возможность РФ зарабатывать на экспорте нефти – речь идет о $12-13 млрд ежемесячно.
Соответственно, если в начале сентября будет принята такая норма и она сразу заработает, то Москва может до конца года потерять, например, $30 млрд, заявил Власюк.
"Другой вопрос, что российская нефть – это около 12% мирового рынка. Если эта вся нефть исчезает с рынка, в одном из сценариев может быть, что цена на нефть подрастет. Как при этом отреагируют в ОПЕК – здесь многое может означать", – добавил уполномоченный президента.
На вопрос, введет ли США обещанные санкции, чиновник ответил, что это "неизбежно произойдет", учитывая нынешнюю динамику развития российской агрессии.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Уже на следующий день президент США заявил, что у Путина есть 10 дней для окончания войны против Украины. В то же время глава Штатов считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должна быть достигнута до 8 августа, иначе Штаты будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Также он сообщил, что Китай передал России технологии дронов и крылатых ракет среди поддержки, которую он оказывает военной машине страны-агрессора.
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