У Зеленского оценили 100% тарифы Трампа: Вряд ли кто-то предпочтет нефть РФ торговле с США

Если новые пошлины заработают в начале сентября, то до конца 2025-го Россия может потерять $30 млрд, заявил LIGA.net уполномоченный Зеленского

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом 100% пошлины снизят доходы Москвы, поскольку другие страны будут отказываться покупать ее нефть, заявил в интервью LIGA.net уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Стопроцентная пошлина на товары страны, которая покупает российскую нефть, по сути заставляет страну или почти полностью отказаться от торговли с Америкой, или отказаться от российской нефти. Я очень удивлюсь, если выбор будет сделан в пользу России", – отметил чиновник.

Поэтому, добавил он, украинская власть ожидает, что в таком виде эта санкция может "достаточно быстро" снизить возможность РФ зарабатывать на экспорте нефти – речь идет о $12-13 млрд ежемесячно.

Соответственно, если в начале сентября будет принята такая норма и она сразу заработает, то Москва может до конца года потерять, например, $30 млрд, заявил Власюк.

"Другой вопрос, что российская нефть – это около 12% мирового рынка. Если эта вся нефть исчезает с рынка, в одном из сценариев может быть, что цена на нефть подрастет. Как при этом отреагируют в ОПЕК – здесь многое может означать", – добавил уполномоченный президента.

На вопрос, введет ли США обещанные санкции, чиновник ответил, что это "неизбежно произойдет", учитывая нынешнюю динамику развития российской агрессии.