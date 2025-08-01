У Зеленського оцінили 100% мита Трампа: Навряд хтось обере російську нафту замість торгівлі з США
Анонсовані президентом США Дональдом Трампом 100% мита знизять доходи Москви, оскільки інші країни відмовлятимуться купляти її нафту, заявив в інтерв'ю LIGA.net уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
"Стовідсоткове мито на товари країни, яка купує російську нафту, по суті, змушує країну або майже повністю відмовитися від торгівлі з Америкою, або відмовитися від російської нафти. Я дуже здивуюся, якщо вибір буде зроблений на користь Росії", – зауважив чиновник.
Тому, додав він, українська влада очікує, що у такому вигляді ця санкція може "досить швидко" знизити можливість РФ заробляти на експорті нафти – йдеться про $12-13 млрд щомісяця.
Відповідно, якщо на початку вересня буде ухвалена така норма і вона відразу запрацює, то Москва може до кінця року втратити, наприклад, $30 млрд, заявив Власюк.
"Інше питання, що російська нафта – це близько 12% світового ринку. Якщо ця вся нафта зникає з ринку, в одному зі сценаріїв може бути, що ціна на нафту підросте. Як при цьому відреагують в ОПЕК – тут багато що можна означати", – додав уповноважений президента.
На запитання, чи запровадить США обіцяні санкції, чиновник відповів, що це "неминуче станеться", враховуючи нинішню динаміку розвитку російської агресії.
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- Уже наступного дня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів для закінчення війни проти України. Водночас глава Штатів вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
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