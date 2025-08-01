Трамп приказал разместить ядерные подводные лодки в ответ на угрозы Медведева

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о размещении двух атомных субмарин в соответствующих регионах в ответ на ядерные угрозы замглавы российского Совета безопасности Дмитрия Медведева. Сообщение об этом политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"На основании очень провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", – написал глава Штатов.

Трамп отметил, что слова "имеют большое значение и часто могут привести к непредсказуемым последствиям", и выразил надежду, что "это не будет одним из таких случаев".

Новость дополняется...