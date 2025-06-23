Трамп відповів на ядерні погрози Медведєва: З таким не жартують

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, який натякнув на постачання ядерної зброї Ірану. Новий допис керівник Штатів опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв легковажно кидаючись "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерним]), сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати НЕГАЙНО", – написав Трамп.

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Він зауважив, що до теми ядерної зброї "не можна ставитися так легковажно", як це робить Медведєв, і припустив, що саме тому Росією і керує диктатор Володимир Путін. Насправді ж останній теж вдавався до погроз на цю тему.

"До речі, якщо хтось думає, що наше "залізо" було чудовим на вихідних [під час удару по Ірану у неділю], то найсильнішим і найкращим озброєнням, яке ми маємо, на 20 років випереджаючи інших, є наші атомні підводні човни. Це найпотужніша і найсмертоносніша зброя з коли-небудь побудованих, і щойно ми запустили 30 [ракет] "Томагавк" – усі 30 влучили в ціль бездоганно", – зазначив президент США.

Напередодні, після удару Штатів по атомних об'єктах Ірану, Медвєдєв заявив, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект". З-поміж усіх керівників РФ, Медведєв регулярно озвучує найрадикальніші позиції.