Венс заявив, що США не збираються змінювати режим у Тегерані. Трамп сказав: Чому б і ні
Сполучені Штати не мають на меті змінити чинний режим в Ірані, повідомив віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Але згодом керівник США Дональд Трамп допустив таку можливість.
Раніше, 17 червня, очільник Штатів заявив, що фактичний очільник Ірану Алі Хаменеї є "легкою ціллю", але додавав, що США не збираються його вбивати "принаймні, поки що".
На запитання, чи мають Штати на меті убити Хаменеї, і чи не виключають вони можливості домогтися зміни режиму в Ірані, Венс відповів, що останнє не є метою адміністрації Трампа.
"Що ж, перш за все, ми не хочемо домогтися зміни режиму. Ми хочемо домогтися припинення іранської ядерної програми. Це мета Америки, і це те, що президент поставив перед нами", – зауважив віцепрезидент.
ОНОВЛЕНО. Трамп опублікував новий допис з натяком на те, що режим в Ірані все-таки можуть змінити: "Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ (MIGA за аналогією з MAGA, Make America Great Again, – Ред.), то чому б не змінити режим??? MIGA!!!"
Також віцепрезидент зазначив, що його керівник не зацікавлений у затяжному конфлікті на Близькому Сході.
"[Ліквідація ядерної програми Ірану] і надалі буде метою американської зовнішньої політики. І саме ця мета буде мотивувати наші дії в найближчі тижні та місяці", – пояснив Венс.
Також він повідомив, що впродовж наступних тижнів адміністрація США працюватиме над тим, аби щось зробити зі збагаченим ураном, який має Тегеран, й проведе переговори з іранцями.
- У ніч проти 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану. Трамп назвав Тегеран "хуліганом" та заявив, що той має повернутися до переговорів. Він також попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.
- За інформацією Fox News та CNN, Іран міг бути атакований 30 ракетами "Томагавк" та п'ятьма-шістьма протибункерними бомбами GBU-57.
- В Ізраїлі привітали атаки США на Іран, тоді як генсек ООН та низка політиків у США засудили їх.
- Іран після атаки США запросив термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю. Відомо про 11 постраждалих, у Тель-Авіві зруйновано житловий будинок.
- Перед операцією США Україна евакуювала своїх громадян та країн-партнерів із зони небезпеки. МЗС повідомило, що Україна виступає за закриття ядерної програми Ірану та підтримало зміну режиму у Тегерані.