Венс заявив, що США не збираються змінювати режим у Тегерані. Трамп сказав: Чому б і ні

Джей Ді Венс та Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Сполучені Штати не мають на меті змінити чинний режим в Ірані, повідомив віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Але згодом керівник США Дональд Трамп допустив таку можливість.

Раніше, 17 червня, очільник Штатів заявив, що фактичний очільник Ірану Алі Хаменеї є "легкою ціллю", але додавав, що США не збираються його вбивати "принаймні, поки що".

На запитання, чи мають Штати на меті убити Хаменеї, і чи не виключають вони можливості домогтися зміни режиму в Ірані, Венс відповів, що останнє не є метою адміністрації Трампа.

"Що ж, перш за все, ми не хочемо домогтися зміни режиму. Ми хочемо домогтися припинення іранської ядерної програми. Це мета Америки, і це те, що президент поставив перед нами", – зауважив віцепрезидент.

ОНОВЛЕНО. Трамп опублікував новий допис з натяком на те, що режим в Ірані все-таки можуть змінити: "Політично некоректно використовувати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не в змозі ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ (MIGA за аналогією з MAGA, Make America Great Again, – Ред.), то чому б не змінити режим??? MIGA!!!"

Також віцепрезидент зазначив, що його керівник не зацікавлений у затяжному конфлікті на Близькому Сході.

"[Ліквідація ядерної програми Ірану] і надалі буде метою американської зовнішньої політики. І саме ця мета буде мотивувати наші дії в найближчі тижні та місяці", – пояснив Венс.

Також він повідомив, що впродовж наступних тижнів адміністрація США працюватиме над тим, аби щось зробити зі збагаченим ураном, який має Тегеран, й проведе переговори з іранцями.