США бомбами атакували ядерні об'єкти Ірану: Хуліган має повернутися до переговорів

Трамп попередив, що будь-яка відповідь Ірану буде зустрінута ще більшою силою США

Дональд Трамп спостерігає за атакою по Ірану (Фото: Білий дім)

У ніч на 22 червня США приєдналися до операції Ізраїлю проти Ірану та вдарили по ядерних об'єктах країни. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у мережі Truth Social.

За його словами, літаками атаковані були об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан. Після операції американські повітряні судна залишили повітряний простір Ірану.

"Повний вантаж бомб був скинутий на основний об'єкт, Фордо. Усі літаки повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає інших військових, які могли б зробити це. Зараз настав час для миру!" – повідомив він.

У відеозверненні після атаки Трамп повідомив, що метою ударів було повністю знищити іранську програму збагачення урану та покласти край ядерним загрозам "держави-спонсора тероризму номер один у світі". Він зазначив, що атака стала "видовищним військовим успіхом", а самі об'єкти – повністю знищені.

Після цього Іран буде змушений "шукати мир".

"Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими й набагато легшими", – наголосив президент США.

Він нагадав, що Іран протягом 40 років стверджував "Смерть Америці", "Смерть Ізраїлю", і наголосив, що цього більше не повториться. Також Трамп подякував прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та армії країни.

"Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше, і ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони проробили", – наголосив він.

У соцмережі Трамп попередив, що будь-яка спроба відповіді Ірану США буде зустрінута "набагато більшою силою, ніж було сьогодні".

Трамп спостерігає за операцією проти Ірану (Фото: Білий дім)