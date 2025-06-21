Трамп: Два тижні для Ірану – це максимум
Президент США Дональд Трамп заявив, що два тижні – це максимум, який він дає Ірану. Відео з заявою політика опублікував Білий дім.
Журналіст запитав, чи має Іран два тижні, або ж Трамп може завдати удару по Ісламській республіці раніше.
"Побачимо, який це буде період. Але я даю їм певний час, і я б сказав, що два тижні – це максимум", – відповів керівник Штатів.
Він додав, що два тижні – це "просто час, аби побачити, чи прийдуть люди [керівництво Ірану] до тями".
На запитання, чи допомагають європейці говорити з Іраном, Трамп заявив: "Ні, вони не допомагали. Іран не хоче говорити з Європою, вони хочуть говорити з нами. Європа не може допомогти в цьому".
Також президент США відреагував на слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, який заявив, що якщо Трамп серйозно ставиться до переговорів, то він попросить Ізраїль припинити удари.
"Ну, я думаю, що зараз дуже важко звернутися з таким проханням [до Ізраїлю]. Коли хтось виграє, це зробити трохи важче, ніж коли хтось програє. Але ми готові, хочемо і можемо, і ми говорили з Іраном, і ми побачимо, що станеться", – наголосив президент Штатів.
- Глави європейської дипломатії в Женеві закликали Іран продовжити перемовини зі США для припинення конфлікту з Ізраїлем.
- Проте після перемовин позиція Ірану не змінилась – Арагчі заявив, що Тегеран обіцяє повернутися до дипломатії після закінчення ізраїльської операції проти нього.