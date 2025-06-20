Європейські дипломати у Женеві закликали Іран до переговорів. Той погодився

Девід Леммі з коллегами у Женеві (Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA)

Глави європейської дипломатії на зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Женеві закликали Іран продовжити переговори зі США для припинення конфлікту з Ізраїлем. Про це повідомляє Sky News.

"Ми зацікавлені в продовженні поточних дискусій та переговорів з Іраном і закликаємо Іран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами. Це небезпечний момент, і надзвичайно важливо, щоб ми не стали свідками регіональної ескалації цього конфлікту", – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після зустрічі.

Він підкреслив, що на зустрічі дипломати чітко заявили, що Іран не може мати ядерної зброї.

Леммі додав, що іранський дипломат заявив про готовність продовжити переговори.

Пізніше Арагчі підтвердив, що Іран готовий знову розглянути дипломатичний шлях та підтримує продовження переговорів.