Іран заявив, що не вестиме переговори зі США під ізраїльським вогнем

Заява прозвучала перед зустріччю з європейськими дипломатами у Женеві щодо врегулювання конфлікту

Аббас Арагчі (Фото: TATYANA MAKEYEVA /EPA)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна не вестиме переговори зі Сполученими Штатами, "доки не припиниться ізраїльська агресія". Про це він сказав іранському телебаченню, повідомляє Reuters.

Заява Арагчі пролунала напередодні зустрічі з міністрами закордонних справ європейських країн у Женеві. На них Європа сподівається прокласти шлях до повернення до дипломатії щодо ядерної програми Ірану.

В зустрічі візьмуть участь міністри Франції, Великої Британії, Німеччини та глава зовнішньої політики Європейського Союзу.

Двоє неназваних дипломатів заявили Reuters, що європейські перемовники мають переказати Ірану, що США все ще відкриті до прямих переговорів.

Але, за словами співбесідників агенції, очікування щодо прориву низькі.