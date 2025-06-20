Іран заявив, що не вестиме переговори зі США під ізраїльським вогнем
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна не вестиме переговори зі Сполученими Штатами, "доки не припиниться ізраїльська агресія". Про це він сказав іранському телебаченню, повідомляє Reuters.
Заява Арагчі пролунала напередодні зустрічі з міністрами закордонних справ європейських країн у Женеві. На них Європа сподівається прокласти шлях до повернення до дипломатії щодо ядерної програми Ірану.
В зустрічі візьмуть участь міністри Франції, Великої Британії, Німеччини та глава зовнішньої політики Європейського Союзу.
Двоє неназваних дипломатів заявили Reuters, що європейські перемовники мають переказати Ірану, що США все ще відкриті до прямих переговорів.
Але, за словами співбесідників агенції, очікування щодо прориву низькі.
- Після початку ізраїльської воєнної операції в Ірані 13 червня залишається невизначеність щодо ролі США. З одного боку, Сполучені Штати декларують можливість продовження переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, з іншого – не виключають можливість прямої участі у конфлікті.
- 18 червня Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у разі приєднання до ударів по Ірану.
- 19 червня у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів.