Иран заявил, что не будет вести переговоры с США под израильским огнем

Заявление прозвучало перед встречей с европейскими дипломатами в Женеве по урегулированию конфликта

Аббас Арагчи (Фото: TATYANA MAKEYEVA / EPA)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, "пока не прекратится израильская агрессия". Об этом он сказал иранскому телевидению, сообщает Reuters.

Заявление Арагчи прозвучало в преддверии встречи с министрами иностранных дел европейских стран в Женеве. На них Европа надеется проложить путь к возвращению в дипломатию по ядерной программе Ирана.

Во встрече примут участие министры Франции, Великобритании, Германии и глава внешней политики Европейского Союза.

Двое неназванных дипломатов заявили Reuters, что европейские переговорщики должны передать Ирану, что США все еще открыты для прямых переговоров.

Но, по словам собеседников агентства, ожидания по поводу прорыва низкие.