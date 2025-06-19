Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель
Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном прямом участии США в войне с Ираном в течение следующих двух недель. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что располагает информацией от Трампа в ответ на то, будут ли США напрямую вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.
"Учитывая, что в ближайшее время может появиться серьезная возможность для переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться, я приму решение об Иране в течение следующих двух недель", – процитировала она слова Трампа.
В ходе брифинга Ливитт подчеркнула, что это прямая цитата президента США.
- 18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что присоединение к израильским ударам, направленным против его государства, "приведет к непоправимому ущербу" для американцев.
- 19 июня The Guardian сообщило, что Трамп не одобрил удар по Ирану из-за сомнений в эффективности бомбы GBU-57. А Bloomberg заявляло, что американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.
- Вечером 19 июня Reuters сообщил, что Иран и США провели прямые переговоры на фоне обострения конфликта с Израилем.