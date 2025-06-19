Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель

Президент США должен сообщить свое решение о возможном прямом участии США в войне с Ираном

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп примет решение о возможном прямом участии США в войне с Ираном в течение следующих двух недель. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что располагает информацией от Трампа в ответ на то, будут ли США напрямую вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.

Читайте также Израиль ударил не только по Ирану, но и по репутации Трампа

"Учитывая, что в ближайшее время может появиться серьезная возможность для переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться, я приму решение об Иране в течение следующих двух недель", – процитировала она слова Трампа.

В ходе брифинга Ливитт подчеркнула, что это прямая цитата президента США.