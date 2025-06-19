В Иране подтвердили переговоры с европейскими министрами в Женеве
В Женеве 20 июня между Тегераном и европейскими дипломатами пройдут переговоры по ядерной программе Ирана. Это подтвердил глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи государственному информационному агентству IRNA.
"Мы встретимся с европейской делегацией в Женеве в пятницу (20 июня. – Ред.)", – заявил Аракчи.
По его словам, в переговорах примут участие дипломаты из Франции, Германии и Великобритании, а также главный дипломат Европейского Союза.
Как сообщало издание Reuters, министры сначала встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас в немецком консульстве в Женеве. Переговоры были согласованы с США.
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