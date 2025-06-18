Reuters: Европейские министры проведут ядерные переговоры с Ираном

По данным собеседника, переговоры были согласованы с США

Кая Каллас (Фото: EPA)

Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и главный дипломат Евросоюза планируют провести 20 июня ядерные переговоры с Ираном в Женеве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в германской дипломатической среде.

Министры сначала встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас в немецком консульстве в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.

Переговоры были согласованы с США.

"Цель переговоров состоит в том, чтобы убедить иранскую сторону твердо гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях", – сообщил собеседник.