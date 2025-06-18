Reuters: Европейские министры проведут ядерные переговоры с Ираном
Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и главный дипломат Евросоюза планируют провести 20 июня ядерные переговоры с Ираном в Женеве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в германской дипломатической среде.
Министры сначала встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас в немецком консульстве в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.
Переговоры были согласованы с США.
"Цель переговоров состоит в том, чтобы убедить иранскую сторону твердо гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях", – сообщил собеседник.
- 12 июня МАГАТЭ официально обвинило Иран в нарушении ядерных обязательств.
- 13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- 17 июня CNN сообщало, что по оценкам разведки США, Иран сможет произвести ядерное оружие через три года.