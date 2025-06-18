Reuters: Європейські міністри проведуть ядерні переговори з Іраном
Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головний дипломат Євросоюзу планують провести 20 червня ядерні переговори з Іраном у Женеві. Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника в німецькому дипломатичному середовищі.
Міністри спочатку зустрінуться з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч із міністром закордонних справ Ірану.
Зазначається, що переговори були узгоджені зі США.
"Мета переговорів полягає в тому, щоб переконати іранську сторону твердо гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях", – повідомив співрозмовник.
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- 17 червня CNN повідомляло, що за оцінками розвідки США, Іран зможе виробити ядерну зброю за три роки.