Reuters: Європейські міністри проведуть ядерні переговори з Іраном

За даними співрозмовника, переговори були узгоджені зі США

Кая Каллас (Фото: EPA)

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головний дипломат Євросоюзу планують провести 20 червня ядерні переговори з Іраном у Женеві. Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника в німецькому дипломатичному середовищі.

Міністри спочатку зустрінуться з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч із міністром закордонних справ Ірану.

Зазначається, що переговори були узгоджені зі США.

"Мета переговорів полягає в тому, щоб переконати іранську сторону твердо гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях", – повідомив співрозмовник.