CNN: Іран зможе виробити ядерну зброю через три роки, вважає розвідка США

Ракети Ірану (Ілюстративне фото: ЕРА)

Іран не займався активною розробкою ядерної зброї. А якщо захоче, то зможе її зробити не раніше, ніж за три роки. Таку думку висловили чотири неназвані співрозмовники, знайомі з висновками розвідки США, передає CNN.

Інший високопоставлений американський чиновник повідомив, що Іран близький до створення ядерної зброї, "наскільки це взагалі можливо". За його словами, якщо країна захоче це зробити, то вона "має все необхідне".

Представники американської розвідки вважають, що після недавніх атак Ізраїль, можливо, відкинув ядерну програму Ірану лише на кілька місяців. Навіть попри те, що іранському об'єкту в Натанзі, де розміщені центрифуги для збагачення урану, "завдано значної шкоди", другий об'єкт збагачення у Фордо залишився фактично недоторканим.

Водночас колишній головний дипломат США на Близькому Сході Бретт МакГерк заявив, що Ізраїль не має можливості серйозно пошкодити Фордо без спеціальної зброї США та підтримки з повітря.

"Ізраїль може нависнути над цими ядерними об'єктами, вивести їх з ладу, але якщо ви дійсно хочете їх демонтувати, це або військовий удар США, або угода", – сказав він.