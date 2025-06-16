SIPRI: Ядерні держави активно модернізують свої арсенали та нарощують кількість боєголовок

Ілюстративне фото (Фото: Flickr)

Майже всі девʼять ядерних держав – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль – у 2024 році продовжували модернізацію наявної зброї, додаючи новіші версії. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Із загальної кількості боєголовок у світі, яка становила приблизно 12 241 боєголовку станом на січень 2025 року, близько 9614 перебували у військових запасах для потенційного використання.

Читайте також Наскільки реальною є ядерна ескалація як реакція на "Павутину"

За оцінками, 3912 з цих боєголовок було розгорнуто на ракетах та літаках, а решту – на централізованому сховищі. Близько 2100 розгорнутих боєголовок перебували у стані підвищеної оперативної готовності на балістичних ракетах.

Скриншот (Фото: www.sipri.org)

"Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця. Натомість ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмови від угод про контроль над озброєннями", – зазначив старший науковий співробітник Програми з озброєння масового знищення SIPRI Ганс Крістенсен.

Найшвидше у 2024 році, за оцінками SIPRI, збільшувався ядерний арсенал Китаю, який на кінець року мав щонайменше 600 ядерних боєголовок, або приблизно на 100 нових більше, ніж у 2023 році.

До січня 2025 року Китай завершив будівництво або був близький до завершення ще майже 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) у трьох великих пустельних районах на півночі країни та трьох гірських районах на сході.

"Залежно від того, як він вирішить структурувати свої збройні сили, Китай до кінця десятиліття може мати щонайменше стільки ж МБР, скільки Сполучені Штати чи Росія. Однак, навіть якщо Китай до 2035 року досягне максимальної прогнозованої кількості 1500 боєголовок, це все одно становитиме лише близько однієї третини від ядерних арсеналів США й РФ", – ідеться у звіті.

За оцінками аналітиків SIPRI, лідирувати за кількістю ядерних боєголовок у світі продовжує Росія, яка має 5459 одиниць, на другому місці йдуть Сполучені Штати з 5177 боєголовками. Ці дві країни володіють майже 90% світового ядерного арсеналу.

Північна Корея станом на січень мала близько 50 ядерних боєголовок, стільки ж, скільки й минулого року, і достатньо ядерного матеріалу для виробництва ще до 40 одиниць.

У звіті також повідомляється, що 90 ядерних боєголовок має Ізраїль, хоча офіційно і не визнає володіння ними. Ізраїль також, імовірно, модернізує свій реактор з виробництва плутонію в Дімоні, припускають аналітики.

За даними SIPRI, поновлення дискусій у Східній Азії, Європі та на Близькому Сході щодо ядерного статусу та стратегії свідчить про те, що більше держав можуть розпочати розробку власної ядерної зброї.

3 червня повідомлялося, що Велика Британія хоче зміцнити свою роль у системі ядерного стримування НАТО на тлі загроз із боку Росії та невизначеності з боку США.

16 червня 2025 року стало відомо, що Росія активізувала модернізацію своїх ядерних об’єктів поблизу кордонів Європи, щонайменше п’ять таких баз було оновлено або створено за останні роки.