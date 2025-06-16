SIPRI: Ядерные государства модернизируют свои арсеналы и увеличивают количество боеголовок

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Почти все девять ядерных государств – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль – в 2024 году продолжали модернизацию существующего оружия, добавляя более новые версии. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

Из общего количества боеголовок в мире, которое составляло примерно 12 241 боеголовок по состоянию на январь 2025 года, около 9614 находились в военных запасах для потенциального использования.

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По оценкам, 3912 из этих боеголовок были развернуты на ракетах и самолетах, а остальные – на централизованном хранилище. Около 2100 развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной оперативной готовности на баллистических ракетах.

Скриншот (Фото: www.sipri.org)

"Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которое длилось с конца Холодной войны, подходит к концу. Зато мы видим четкую тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями", – отметил старший научный сотрудник Программы по вооружению массового уничтожения SIPRI Ганс Кристенсен.

Быстрее всего в 2024 году, по оценкам SIPRI, увеличивался ядерный арсенал Китая, который к концу года имел по меньшей мере 600 ядерных боеголовок или примерно на 100 новых больше, чем в 2023 году.

К январю 2025 года Китай завершил строительство или был близок к завершению еще около 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в трех крупных пустынных районах на севере страны и трех горных районах на востоке.

"В зависимости от того, как он решит структурировать свои вооруженные силы, Китай до конца десятилетия может иметь по меньшей мере столько же МБР, сколько Соединенные Штаты или Россия. Однако, даже если Китай к 2035 году достигнет максимального прогнозируемого количества 1500 боеголовок, это все равно будет составлять лишь около одной трети от ядерных арсеналов США и РФ", – отмечається в отчете.

По оценкам аналитиков SIPRI, лидировать по количеству ядерных боеголовок в мире продолжает Россия, имеющая 5459 единиц, на втором месте идут Соединенные Штаты с 5177 боеголовками. Эти две страны владеют около 90% мирового ядерного арсенала.

Северная Корея на январь имела около 50 ядерных боеголовок, столько же, сколько и в прошлом году, и достаточно ядерного материала для производства еще до 40 единиц.

В отчете также сообщается, что у 90 ядерных боеголовок имеет Израиль, хотя официально и не признает владение ими. Израиль также, вероятно, модернизирует свой реактор по производству плутония в Димоне, предполагают аналитики.

По данным SIPRI, возобновление дискуссий в Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке по поводу ядерного статуса и стратегии свидетельствует о том, что больше государств могут начать разработку собственного ядерного оружия.

3 июня сообщалось, что Великобритания намерена укрепить свою роль в системе ядерного сдерживания НАТО на фоне угроз со стороны России и неопределенности со стороны США.

16 июня 2025 г. стало известно, что Россия активизировала модернизацию своих ядерных объектов вблизи границ Европы , по меньшей мере пять таких баз были обновлены или созданы за последние годы.