Россия модернизирует свои ядерные базы вблизи границ Европы – спутниковые фото

Одна из баз них находится в 270 километрах от Швеции, отмечают журналисты

Ядерное оружие (Фото: Depositphotos)

Россия активизировала модернизацию своих ядерных объектов вблизи границ Европы, по меньшей мере, пять таких баз были обновлены или созданы за последние годы. Одна из них расположена всего в 270 километрах от территории Швеции, сообщает SVT, анализируя полученные спутниковые снимки.

Журналисты получили снимки от компании Planet Labs за май 2025 года, которые свидетельствуют о том, что российская база в Калининграде, где может храниться ядерное оружие, за последние годы развивалась и модернизировалась.

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На территории появились новые здания, тройной забор и новые коммуникационные сооружения, в 270 километрах от шведской территориальной границы.

Скриншот (Фото: www.svt.se)

Скриншот (Фото: www.svt.se)

По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.

На базе "Осиповичи" в Беларуси советское хранилище для ядерного оружия также модернизируют, в частности, там появилась новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и ПВО, сообщают ученые-ядерщики американской организации FAS.

Скриншот (Фото: www.svt.s)

Скриншот (Фото: www.svt.s)

На базе в Новой Земле построили большие новые постройки. Ее эксперты описывают как важнейшую базу России для испытаний в области ядерного оружия.

Скриншот (Фото: www.svt.se)

На Кольском полуострове построено около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также причал для загрузки ракет на подводные лодки.

Скриншот (Фото: www.svt.s)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментариях отметил, что Стокгольм внимательно следит за возможностями России в этой сфере.

"Нам известно об этом и мы за этим следим уже давно. Речь идет и о российских инвестициях в ядерные способности, и о реализации новой доктрины", – отметил он.

5 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

14 июня 2023 года Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

26 мая 2025 года глава СВР Олег Иващенко сообщил, что несмотря на заявления Лукашенко о размещении на территории страны российского ядерного оружия, по состоянию на сегодняшний день там нет ядерных боезарядов.