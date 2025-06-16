Россия модернизирует свои ядерные базы вблизи границ Европы – спутниковые фото
Россия активизировала модернизацию своих ядерных объектов вблизи границ Европы, по меньшей мере, пять таких баз были обновлены или созданы за последние годы. Одна из них расположена всего в 270 километрах от территории Швеции, сообщает SVT, анализируя полученные спутниковые снимки.
Журналисты получили снимки от компании Planet Labs за май 2025 года, которые свидетельствуют о том, что российская база в Калининграде, где может храниться ядерное оружие, за последние годы развивалась и модернизировалась.
На территории появились новые здания, тройной забор и новые коммуникационные сооружения, в 270 километрах от шведской территориальной границы.
По данным польского правительства, в Калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия.
На базе "Осиповичи" в Беларуси советское хранилище для ядерного оружия также модернизируют, в частности, там появилась новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и ПВО, сообщают ученые-ядерщики американской организации FAS.
На базе в Новой Земле построили большие новые постройки. Ее эксперты описывают как важнейшую базу России для испытаний в области ядерного оружия.
На Кольском полуострове построено около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также причал для загрузки ракет на подводные лодки.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментариях отметил, что Стокгольм внимательно следит за возможностями России в этой сфере.
"Нам известно об этом и мы за этим следим уже давно. Речь идет и о российских инвестициях в ядерные способности, и о реализации новой доктрины", – отметил он.
- 5 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 14 июня 2023 года Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
- 26 мая 2025 года глава СВР Олег Иващенко сообщил, что несмотря на заявления Лукашенко о размещении на территории страны российского ядерного оружия, по состоянию на сегодняшний день там нет ядерных боезарядов.