Росія модернізує свої ядерні бази поблизу кордонів Європи – супутникові фото

Одна з баз розташована за 270 км від Швеції, зазначають журналісти

Ядерна зброя (Фото: Depositphotos)

Росія активізувала модернізацію своїх ядерних об’єктів поблизу кордонів Європи, щонайменше п’ять таких баз були оновлені або створені за останні роки. Одна з них розташована лише за 270 км від території Швеції, повідомляє SVT, аналізуючи отримані супутникові знімки.

Журналісти отримали знімки від компанії Planet Labs за травень 2025 року, які свідчать, що російська база у Калінінграді, де може зберігатись ядерна зброя, за останні роки розбудовувалася і модернізовувалася.

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На території з’явилися нові будівлі, потрійний паркан та нові комунікаційні споруди, за 270 км від шведського територіального кордону.

Скриншот (Фото: www.svt.se)

Скриншот (Фото: www.svt.se)

За даними польського уряду, у Калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

На базі "Осиповичі" у Білорусі радянське сховище для ядерної зброї також модернізують, зокрема там з’явилася нова навантажувальна платформа для залізничного транспорту і ППО, повідомляють вчені-ядерники американської організації FAS.

Скриншот (Фото: www.svt.s)

Скриншот (Фото: www.svt.s)

На базі в Новій Землі збудували великі нові будівлі. Її експерти описують як найважливішу базу Росії для випробувань у галузі ядерної зброї.

Скриншот (Фото: www.svt.se)

На Кольському півострові побудовано близько 50 бункерів для зберігання балістичних ракет підводних човнів, а також причал для завантаження ракет на підводні човни.

Скриншот (Фото: www.svt.s)

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарях зазначив, що Стокгольм пильно стежить за спроможностями Росії у цій сфері.

"Нам відомо про це і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції у ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини", – зазначив він.

5 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

14 червня 2023 року Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

26 травня 2025 року очільник СЗР Олег Іващенко повідомив, що, попри заяви Лукашенка про розміщення на території країни російської ядерної зброї, станом на сьогодні там немає ядерних боєзарядів.