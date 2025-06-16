Іран заявив, що не прагне отримати ядерну зброю, але має право на дослідження

За словами Пезешкіана, Іран не шукає влади, сили чи залякування

Масуд Пезешкіан (Фото: x.com/drpezeshkian)

Іран не планує розробляти ядерну зброю, але має намір відстоювати право на ядерну енергетику й дослідження. Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, передає IRIB.

"Ми маємо право використовувати атомну енергію і проводити дослідження в ядерній сфері на користь суспільству. Ніхто не має права забрати у нас це право", – сказав він.

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За словами іранського президента, якби країна не мала ракет, то Ізраїль міг би "у будь-який час легко уразити будь-яку точку, яку хотів би". Тому вчені "захищають Іран" і країна нібито не шукає влади, сили чи залякування.

Водночас Пезешкіан заявив, що нібито США відповідають за агресивні дії Ізраїлю і звинуватив Вашингтон у порушенні норм міжнародного права.