Іран заявив, що не прагне отримати ядерну зброю, але має право на дослідження
Іран не планує розробляти ядерну зброю, але має намір відстоювати право на ядерну енергетику й дослідження. Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, передає IRIB.
"Ми маємо право використовувати атомну енергію і проводити дослідження в ядерній сфері на користь суспільству. Ніхто не має права забрати у нас це право", – сказав він.
За словами іранського президента, якби країна не мала ракет, то Ізраїль міг би "у будь-який час легко уразити будь-яку точку, яку хотів би". Тому вчені "захищають Іран" і країна нібито не шукає влади, сили чи залякування.
Водночас Пезешкіан заявив, що нібито США відповідають за агресивні дії Ізраїлю і звинуватив Вашингтон у порушенні норм міжнародного права.
- 4 червня аятола Ірану заявив, що країна не відмовиться від збагачення урану для укладання "ядерної угоди" зі США.
- 13 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб перешкодити Тегерану отримати зброю масового ураження. Того ж дня Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду і заявив, що нові атаки будуть жорстокішими.
- Іран звинуватив Ізраїль у зриві переговорів і вимагає від США засудження його дій.