Іран звинуватив Ізраїль у зриві переговорів та вимагає від США засудження його дій

Аббас Арагчі (Фото: @IRIMFA_EN)

Іран звинуватив Ізраїль у зриві переговорів зі США щодо ядерної угоди, а Сполучені Штати – у підтримці дій Ізраїлю. Для поновлення переговорів Іран вимагає від США засудити ізраїльські удари. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на пресконференції в Тегерані, передають Al Jazeera та Reuters.

За словами Арагчі, під час шостого раунду переговорів, які мали відбутися 15 червня, але були скасовані через атаку Ізраїлю, Іран був готовий надати свої пропозиції США. Вони начебто могли посприяти укладенню угоди.

"Під час попереднього раунду переговорів американці представили низку пропозицій, які не були для нас повністю прийнятними. Ми представили нашу відповідь та наші позиції й мали представити контрпропозицію. Наша пропозиція могла б відчинити двері для всеосяжної угоди з американцями", – сказав він.

За словами Арагчі, Ізраїль виступає проти дипломатичного прогресу між Іраном та США і тому зірвав їх. Водночас міністр закордонних справ Ірану вважає, що Сполучені Штати підтримали дії Ізраїлю.

"Напад Ізраїлю ніколи б не стався без зеленого світла та підтримки США", – сказав Арагчі, додавши, що Тегеран не вірить заявам Вашингтону, що він не брав участі в нещодавніх нападах.

"Сполученим Штатам необхідно засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах, якщо вони хочуть довести свою добру волю", – заявив іранський дипломат.