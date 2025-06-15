Иран обвинил Израиль в срыве переговоров и требует от США осуждения его действий

В то же время, Тегеран уверен, что Израиль действует с согласия Соединенных Штатов.

Аббас Арагчи (Фото: @IRIMFA_EN)

Иран обвинил Израиль в срыве переговоров с США по ядерному соглашению, а Соединенные Штаты – в поддержке действий Израиля Для возобновления переговоров Иран требует от США осудить израильские удары. Al Jazeera и Reuters.

По словам Арагчи, во время шестого раунда переговоров, которые должны были состояться 15 июня, но были отменены из-за атаки Израиля, Иран был готов предоставить свои предложения США.

"В ходе предварительного раунда переговоров американцы представили ряд предложений, которые не были для нас полностью приемлемыми. Мы представили наш ответ и наши точки зрения, и мы должны были представить контрпредложение. Наше предложение могло бы открыть двери для всеобъемлющего соглашения с американцами", – сказал он.

По словам Арагчи, Израиль выступает против дипломатического прогресса между Ираном и США и потому сорвал их. В то же время министр иностранных дел Ирана считает, что Соединенные Штаты поддержали действия Израиля.

"Нападение Израиля никогда бы не произошло без зеленого света и поддержки США", – сказал Арагчи, добавив, что Тегеран не верит заявлениям Вашингтона, что он не участвовал в недавних нападениях.

"Соединенным Штатам необходимо осудить израильские удары по иранским ядерным объектам, если они хотят доказать свою добрую волю", – заявил иранский дипломат.