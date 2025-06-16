Иран заявил, что не стремится получить ядерное оружие, но имеет право на исследования
Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, но намерен отстаивать право на ядерную энергетику и исследования. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает IRIB.
"Мы имеем право использовать атомную энергию и проводить исследования в ядерной сфере на пользу обществу. Никто не вправе отнять у нас это право", – сказал он.
По словам иранского президента, если бы у страны не было ракет, то Израиль мог бы "в любое время легко поразить любую точку, которую хотел бы". Поэтому ученые "защищают Иран" и страна якобы не ищет власти, силы или запугивания.
В то же время Пезешкиан заявил, что якобы США несут ответственность за агрессивные действия Израиля и обвинил Вашингтон в нарушении норм международного права.
- 4 июня аятолла Ирана заявил, что страна не откажется от обогащения урана для заключения "ядерного соглашения" с США.
- 13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения. В тот же день Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку и заявил, что новые атаки будут более жестокими.
- Иран обвинил Израиль в срыве переговоров и требует от США осуждения его действий.