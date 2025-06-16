Иран заявил, что не стремится получить ядерное оружие, но имеет право на исследования

По словам Пезешкиана, Иран не ищет власти, силы или запугивания

Масуд Пезешкиан (Фото: x.com/drpezeshkian)

Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, но намерен отстаивать право на ядерную энергетику и исследования. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает IRIB.

"Мы имеем право использовать атомную энергию и проводить исследования в ядерной сфере на пользу обществу. Никто не вправе отнять у нас это право", – сказал он.

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По словам иранского президента, если бы у страны не было ракет, то Израиль мог бы "в любое время легко поразить любую точку, которую хотел бы". Поэтому ученые "защищают Иран" и страна якобы не ищет власти, силы или запугивания.

В то же время Пезешкиан заявил, что якобы США несут ответственность за агрессивные действия Израиля и обвинил Вашингтон в нарушении норм международного права.