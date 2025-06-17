CNN: Иран сможет произвести ядерное оружие через три года, считает разведка США

Ракеты Ирана (Иллюстративное фото: ЕРА)

Иран не занимался активно разработкой ядерного оружия. А если захочет, то сможет его произвести не раньше, чем через три года. Такое мнение высказали четыре неназванных собеседника, знакомых с выводами разведки США, передает CNN.

Другой высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран близок к созданию ядерного оружия, "настолько, насколько это вообще возможно". По его словам, если страна захочет это сделать, то у нее "есть все необходимое".

Представители американской разведки полагают, что после недавних атак Израиль, возможно, отбросил ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев. Даже несмотря на то, что иранскому объекту в Натанзе, где размещены центрифуги для обогащения урана, "нанесен значительный ущерб", второй объект обогащения в Фордо остался фактически нетронутым.

В то же время бывший главный дипломат США на Ближнем Востоке Бретт МакГерк заявил, что у Израиля нет возможности серьезно повредить Фордо без специального оружия США и поддержки с воздуха.

"Израиль может нависнуть над этими ядерными объектами, вывести их из строя, но если вы действительно хотите их демонтировать, то это либо военный удар США, либо сделка", – сказал он.