МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні зобов’язань щодо ядерної зброї. Іран пообіцяв продовжити

Іран у відповідь на заяву МАГАТЕ заявив, що створить новий об'єкт зі збагачення урану "у безпечному місці"

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Фото: MAX SLOVENCIK/EPA)

Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію проти Ірану, в якій Ісламська республіка визнана порушником своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Іран назвав рішення МАГАТЕ "політичним" та пообіцяв відреагувати. Це може ускладнити поточні переговори між Іраном та США щодо ядерної угоди, повідомляє Reuters.

За резолюцію, подану Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією та Німеччиною, 19 країн проголосували "за", 11 утрималися, а три держави – Росія, Китай та Буркіна-Фасо висловилися "проти".

У тексті резолюції, з яким ознайомився Reuters, Іран визнається порушником своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї на підставі звіту МАГАТЕ, що був надісланий державам-членам 31 травня.

Звіт вказував на наявність скоординованої секретної діяльності Ірану, що стосувалася виробництва ядерної зброї.

"Рада керівників... вважає, що численні невиконання Іраном своїх зобов'язань з 2019 року щодо надання Агентству повної та своєчасної співпраці щодо незадекларованого ядерного матеріалу та діяльності в кількох незадекларованих місцях в Ірані... є недотриманням його зобов'язань щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться у тексті.

Як зазначає Reuters, резолюція МАГАТЕ може ускладнити і без того не дуже успішні переговори між Іраном та США, що спрямовані на запровадження нових обмежень на ядерну програму Тегерану.

МАГАТЕ вже оголошувало Іран порушником договору про нерозповсюдження ядерної зброї у вересні 2005 року, через що на країну було накладено санкції.

ОНОВЛЕНО О 14:35. Як повідомила агенція Associated Press, Іран у відповідь на резолюцію МАГАТЕ заявив, що створить новий об'єкт зі збагачення "у безпечному місці" та що "плануються й інші заходи".

"Ісламська Республіка Іран не має іншого вибору, окрім як відреагувати на цю політичну резолюцію", – йдеться у спільній заяві Міністерства закордонних справ Ірану та Організації з атомної енергії Ірану.