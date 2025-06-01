МАГАТЕ викрило таємну ядерну діяльність Ірану – Reuters

Резолюція агентства може ще більше ускладнити ядерні переговори між Тегераном і Вашингтоном

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Іран здійснював таємну ядерну діяльність з матеріалами, не заявленими наглядовому органу ООН з ядерної енергетики, щонайменше у трьох місцях країни. Про це йдеться широкомасштабному конфіденційному звітові Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилася агенція Reuters.

У документі підсумовано події останніх років і чіткіше вказано на скоординовану, секретну діяльність, що мала відношення до виробництва ядерної зброї.

"Агентство дійшло висновку, що Іран не декларував ядерний матеріал і пов’язану з ним діяльність у трьох незадекларованих місцях в Ірані, зокрема в Лавісан-Шіані, Вараміні та Туркузабаді", – йдеться у звіті.

За даними Reuters, через ці висновки Сполучені Штати, Великі Британія, Франція й Німеччина вимагають від МАГАТЕ оголосити Іран таким, що порушує свої зобов'язання щодо ядерного нерозповсюдження.

Країни планують подати проєкт відповідної резолюції для ухвалення радою директорів МАГАТЕ на наступному засіданні 9 червня. Це буде перший випадок за майже 20 років, коли Іран офіційно буде визнано таким, що не виконує зобов'язання.

Міністерство закордонних справ Ірану та іранське ядерне агентство у спільній заяві відхилили доповідь, назвавши її "політично мотивованою". Вони заявили, що Тегеран вдасться до "відповідних заходів" у відповідь на будь-які спроби вжити заходів проти країни на засіданні Ради директорів МАГАТЕ.

Як зазначає Reuters, все це ймовірно ще більше ускладнить ядерні переговори між Тегераном і Вашингтоном.

На сьогодні відбулося вже п'ять раундів переговорів і заплановано шостий між США та Іраном стосовно нової ядерної угоди. Сторони не можуть погодити пункт стосовно збагачення урану: Сполучені Штати наполягають на його повному припиненні, однак Іран бажає продовжити збагачення в межах розвитку цивільної енергетики.