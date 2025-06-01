МАГАТЕ викрило таємну ядерну діяльність Ірану – Reuters
Іран здійснював таємну ядерну діяльність з матеріалами, не заявленими наглядовому органу ООН з ядерної енергетики, щонайменше у трьох місцях країни. Про це йдеться широкомасштабному конфіденційному звітові Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилася агенція Reuters.
У документі підсумовано події останніх років і чіткіше вказано на скоординовану, секретну діяльність, що мала відношення до виробництва ядерної зброї.
"Агентство дійшло висновку, що Іран не декларував ядерний матеріал і пов’язану з ним діяльність у трьох незадекларованих місцях в Ірані, зокрема в Лавісан-Шіані, Вараміні та Туркузабаді", – йдеться у звіті.
За даними Reuters, через ці висновки Сполучені Штати, Великі Британія, Франція й Німеччина вимагають від МАГАТЕ оголосити Іран таким, що порушує свої зобов'язання щодо ядерного нерозповсюдження.
Країни планують подати проєкт відповідної резолюції для ухвалення радою директорів МАГАТЕ на наступному засіданні 9 червня. Це буде перший випадок за майже 20 років, коли Іран офіційно буде визнано таким, що не виконує зобов'язання.
Міністерство закордонних справ Ірану та іранське ядерне агентство у спільній заяві відхилили доповідь, назвавши її "політично мотивованою". Вони заявили, що Тегеран вдасться до "відповідних заходів" у відповідь на будь-які спроби вжити заходів проти країни на засіданні Ради директорів МАГАТЕ.
Як зазначає Reuters, все це ймовірно ще більше ускладнить ядерні переговори між Тегераном і Вашингтоном.
На сьогодні відбулося вже п'ять раундів переговорів і заплановано шостий між США та Іраном стосовно нової ядерної угоди. Сторони не можуть погодити пункт стосовно збагачення урану: Сполучені Штати наполягають на його повному припиненні, однак Іран бажає продовжити збагачення в межах розвитку цивільної енергетики.
- 11 квітня в Ірані заявили, що країна розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії.
- 2 травня держсекретар США Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
- 10 травня Віткофф заявляв, що США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.
- 15 травня радник верховного лідера Ірану заявив, що Тегеран готовий підписати ядерну угоду на певних умовах в обмін на скасування економічних санкцій.
- 22 травня Іран застеріг США та Ізраїль від атак на ядерні об'єкти і заявив, що буде нищівна відповідь.