МАГАТЭ разоблачило тайную ядерную деятельность Ирана – Reuters

Резолюция агентства может еще больше усложнить ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном

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Иран осуществлял тайную ядерную деятельность с материалами, не заявленными надзорному органу ООН по ядерной энергетике, по меньшей мере, в трех местах страны. Об этом говорится в широкомасштабном конфиденциальном отчете Международного агентства по атомной энергии, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В документе подведены итоги событий последних лет и четче указано на скоординированную, секретную деятельность, что имела отношение к производству ядерного оружия.

"Агентство пришло к выводу, что Иран не декларировал ядерный материал и связанную с ним деятельность в трех незадекларированных местах в Иране, в частности, Лависан-Шиане, Варамине и Туркузабаде", – говорится в отчете.

По данным Reuters, из-за этих выводов Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия требуют от МАГАТЭ объявить Иран нарушающим свои обязательства по ядерному нераспространению.

Страны планируют представить проект соответствующей резолюции для принятия советом директоров МАГАТЭ на следующем заседании 9 июня. Это будет первый случай за почти 20 лет, когда Иран официально будет признан не выполняющим обязательства.

Министерство иностранных дел Ирана и иранское ядерное агентство в совместном заявлении отклонили доклад, назвав его "политически мотивированным". Они заявили, что Тегеран примет "соответствующие меры" в ответ на любые попытки принять меры против страны на заседании Совета директоров МАГАТЭ.

Как отмечает Reuters, все это, вероятно, еще больше усложнит ядерные переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

На сегодняшний день состоялось пять раундов переговоров и запланирован шестой между США и Ираном по новому ядерному соглашению. Стороны не могут согласовать пункт по обогащению урана: Соединенные Штаты настаивают на его полном прекращении, однако Иран желает продолжить обогащение в рамках развития гражданской энергетики.