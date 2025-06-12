МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении обязательств по ядерному оружию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Фото: MAX SLOVENCIK/EPA)

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию против Ирана, в которой Исламская республика признана нарушителем своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Это может осложнить текущие переговоры между Ираном и США по ядерному соглашению, сообщает Reuters.

За резолюцию, поданную Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией, 19 стран проголосовали "за", 11 воздержались, а три государства – Россия, Китай и Буркина-Фасо высказались "против".

В тексте резолюции, с которым ознакомился Reuters, Иран признается нарушителем своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на основании отчета МАГАТЭ, отправленного государствам-членам 31 мая.

Отчет указывал на наличие скоординированной секретной деятельности Ирана, имевшей отношение к производству ядерного оружия.

"Совет управляющих... считает, что многочисленные невыполнения Ираном своих обязательств с 2019 года по предоставлению Агентству полного и своевременного сотрудничества по незадекларированному ядерному материалу и деятельности в нескольких незадекларированных местах в Иране... являются несоблюдением его обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия", – идет речь.

Как отмечает Reuters, резолюция МАГАТЭ может осложнить и без того не очень успешные переговоры между Ираном и США, направленные на введение новых ограничений на ядерную программу Тегерана.

МАГАТЭ уже объявляло Иран нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия в сентябре 2005 года, из-за чего на страну были наложены санкции.