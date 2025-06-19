В Ірані підтвердили переговори з європейськими міністрами в Женеві

Переговори було узгоджено зі США

Аббас Аракчі (Фото: EPA/ХОСЕ СЕНА ГУЛАО)

У Женеві 20 червня між Тегераном та європейськими дипломатами відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану. Це підтвердив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Ірану Аббас Аракчі державному інформаційному агентству IRNA.

"Ми зустрінемося з європейською делегацією в Женеві в п'ятницю (20 червня. – Ред.)", – заявив Аракчі.

За його словами, у переговорах братимуть участь дипломати з Франції, Німеччини та Великої Британії, а також головний дипломат Європейського Союзу.

Як повідомляло видання Reuters, міністри спочатку зустрінуться з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві. Переговори було узгоджено зі США.