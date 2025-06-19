Reuters: Иран и США провели прямые переговоры на фоне обострения конфликта с Израилем

Тегеран заявил, что "готов к гибкости" в вопросе ядерной программы, но взамен хочет давления США на Израиль

Аббас Аракчи (Фото:EPA/TATYANA MAKEYEVA)

Специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались напрямую по телефону с того момента, как 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

По их словам, переговоры включали краткое обсуждение предложения США по ядерному соглашению, которое было передано Ирану в мае 2025 года.

Один из региональных дипломатов заявил, что первый звонок был якобы инициирован Вашингтоном и США выдвинули новое предложение для того, чтобы преодолеть "тупиковую ситуацию", которая связана с "несовпадением красных линий".

Иранский министр в диалоге якобы заявил, что страна не вернется к переговорам с США до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки. В то же время он сказал, что Тегеран "может проявить гибкость в ядерном вопросе".

"Аракчи сообщил Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не сможет этого сделать, если Израиль продолжит бомбардировки", – сказал европейский дипломат.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что на саммите G7 выяснилось, что президент США Дональд Трамп хотел как можно скорее завершить операции и что он хотел, чтобы иранцы поговорили с ним. При этом он дал понять, что они должны принять его требования, если хотят положить конец войне.

Учитывая удары Израиля и риторику Трампа, Иран сейчас не может вести публичные переговоры с США, заявили дипломаты. При этом встреча с посредниками-европейцами для продвижения дипломатии кажется Тегерану "более реалистичной", по их словам.