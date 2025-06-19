Reuters: Іран та США провели прямі переговори на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем

Тегеран заявив, що "готовий до гнучкості" у питанні ядерної програми, але натомість хоче тиску США на Ізраїль

Аббас Аракчі (Фото:EPA/TATYANA MAKEYEVA)

Спеціальний посланець США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів спілкувалися безпосередньо телефоном з того моменту, як 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Вихідний лев". Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох неназваних дипломатів.

За їхніми словами, переговори включали коротке обговорення пропозиції США щодо ядерної угоди, яка була передана Ірану у травні 2025 року.

Один з регіональних дипломатів заявив, що перший дзвінок був нібито ініційований Вашингтоном, і США висунули нову пропозицію для того, щоб подолати "тупикову ситуацію", пов'язану з "незбігом червоних ліній".

Іранський міністр у діалозі нібито заявив, що країна не повернеться до переговорів із США доти, доки Ізраїль не припинить атаки. Водночас він сказав, що Тегеран "може виявити гнучкість у ядерному питанні".

"Аракчі повідомив Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не зможе цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування", – сказав європейський дипломат.

Високопоставлений європейський дипломат повідомив, що на саміті G7 з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп хотів якнайшвидше завершити операції і що він хотів, щоб іранці поговорили з ним. При цьому він дав зрозуміти, що вони повинні ухвалити його вимоги, якщо хочуть покласти край війні.

Враховуючи удари Ізраїлю та риторику Трампа, Іран зараз не може вести публічні переговори зі США, заявили дипломати. При цьому зустріч з посередниками-європейцями для просування дипломатії здається Тегерану "реалістичнішою", за їхніми словами.