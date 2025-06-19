The Guardian: Трамп не схвалив удар по Ірану через сумніви в ефективності бомби GBU-57

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп запропонував представникам Міноборони завдати ударів по Ірану лише за умови, що бомба GBU-57 гарантовано знищить критично важливий об'єкт зі збагачення урану у Фордо. Про це The Guardian повідомили співрозмовники.

Трампу повідомили, що бомба GBU-57 (вага 13,6 тонни) знищить обʼєкт, проте він, за даними співрозмовника, не повністю переконаний у цьому.

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Ймовірно, через це президент США поки не схвалив удари по Ірану.

Співрозмовник також зазначив, що на думку Трампа, загроза втручання США підштовхне Іран до переговорів. Також у Пентагоні є думка, що знищити об'єкт у Фордо може лише тактична ядерна зброя, а її використання Трамп не розглядає.

Зазначається, що використання звичайних бомб, навіть з кількома GBU-57, не дозволить дістати достатньо глибоко під землю, а лише обвалить тунелі на обʼєкті та поховає його під завалами.

Для повного знищення Фордо, який, за оцінками ізраїльської розвідки, розташований на глибині до 90 метрів, США потрібно завдати удару звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну бомбу.

"Ця ситуація підкреслює складний характер такого удару та те, який успіх він матиме: скидання GBU-57, ймовірно, затримає здатність Ірану отримувати уран для зброї на кілька років, але не завершить програму повністю", – зазначають журналісти.