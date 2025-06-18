Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у разі приєднання до ударів по Ірану

17 червня NYT писала, що Іран завдасть ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо США приєднаються до атак

Алі Хаменеї (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що приєднання до ізраїльських ударів, спрямованих проти його держави, "призведе до непоправної шкоди" для американців. Його слова наводить агентство Associated Press.

Коментарі 86-річного Хаменеї прозвучали в заяві, яку зачитав ведучий державного телебачення на тлі нерухомого зображення лідера Ірану.

Незрозуміло, чому він сам не з'явився в ефірі, як він робив це раніше з початку ізраїльських атак у п'ятницю.

"Будь-яке військове втручання США в цій галузі, безсумнівно, призведе до непоправної шкоди для них", – йдеться у заяві.

17 червня газета The New York Times писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.

Два іранськІ посадовці підтвердили, що країна атакуватиме американські бази на Близькому Сході, починаючи з тих, що в Іраку, якщо Штати приєднаються до конфлікту.

16 червня Нетаньягу сказав, що атака на Хаменеї покладе край, а не призведе до ескалації війни між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.

17 червня Трамп заявив, що вимагає беззастережної капітуляції від Ірану, і натякнув на можливу ліквідацію верховного лідера країни.