Прем’єр Ізраїлю не виключає вбивства верховного лідера Ірану

На запитання, чи справді Ізраїль націлиться на Хаменеї, Нетаньягу відповів, що країна "робить те, що нам потрібно"

Беньямін Нетаньягу (Фото: Ronen Zvulun/EPA)

Атака на верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край, а не призведе до ескалації війни між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня. Про це в інтерв’ю американському телеканалу ABC News повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

На запитання журналіста про те, що президент США Дональд Трамп нібито відхилив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану, адже стурбований ескалацією конфлікту, Нетаньягу відповів: "Це не призведе до ескалації конфлікту, це покладе край конфлікту".

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"Ми маємо пів століття конфлікту, який поширює цей режим, що тероризує всіх на Близькому Сході. Він бомбардував нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії; поширює тероризм, підривну діяльність та саботаж усюди. Іран хоче вічної війни, і вони підводять нас на межу ядерної війни", – продовжив прем’єр Ізраїлю.

Він стверджує, що Ізраїль запобігає цьому та покладає край агресії. На уточнювальне запитання, чи справді Ізраїль націлиться на Хаменеї, Нетаньягу відповів, що країна "робить те, що нам потрібно".

"Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це фактично ядерна команда Гітлера", – зазначив прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу додав, що в інтересах США підтримати Ізраїль, який прагне ліквідувати ядерну програму Ірану.