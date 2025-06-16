WSJ: Іран через посередників сигналізує, що прагне деескалації та відновлення переговорів

Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, заявили співрозмовники медіа

Удари по Ірану (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Іран через посередників сигналізує про свою готовність до деескалації війни з Ізраїлем та відновлення переговорів щодо ядерної угоди зі США. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських та близькосхідних посадовців, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що Іран терміново сигналізує про те, що прагне припинити воєнні дії та відновити переговори щодо своїх ядерних програм, надсилаючи повідомлення Ізраїлю та США через арабських посередників.

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Тегеран повідомив арабським посадовцям, що вони готові повернутися за стіл переговорів, якщо США не приєднаються до ударів. Вони також передали Ізраїлю повідомлення, в яких говорилося, що в інтересах обох сторін стримувати насильство.

Але враховуючи, що ізраїльські військові літаки можуть вільно літати над Тегераном, а іранські контратаки завдають мінімальної шкоди, ізраїльські посадовці мають мало стимулів припинити атаки, перш ніж зробити більше для знищення ядерних об'єктів Ірану та подальшого послаблення влади в країні, зазначили журналісти.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв, що атаки триватимуть, доки ядерна програма та балістичні ракети Ірану не будуть знищені, і він не показав жодних ознак готовності зупинитися. Він також сказав, що зміна режиму не є метою, але може бути результатом, враховуючи слабкість іранського керівництва.

Пауза у бойових діях може дати Ірану простір для перегрупування та тиску на міжнародній арені проти кампанії Ізраїлю. Також перемогою для Тегерана було б утримати США від залучення до атак.

Тегеран, ймовірно, робить ставку на те, що Ізраїль не може дозволити собі застрягти у війні на виснаження і зрештою буде змушений шукати дипломатичного рішення, заявили арабські дипломати, які спілкувалися з іранцями.

Крім цього, Іран заявив арабським чиновникам, що може прискорити свою ядерну програму та розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів зі США.

Немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в ядерних переговорах, констатували арабські посередники.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

Одразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

Згодом стало відомо, що Трамп погодив атаку Ізраїлю на Іран і лише вдавав, що виступає проти. Таким чином адміністрація США хотіла ввести в оману Іран і не дати йому можливості сховати людей, дотичних до розробки ядерної зброї.