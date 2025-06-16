WSJ: Иран через посредников информирует, что хочет деэскалации и возобновления переговоров
Иран через посредников сигнализирует о своей готовности к деэскалации войны с Израилем и возобновлении переговоров по ядерному соглашению с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских и ближневосточных чиновников, осведомленных в этом вопросе.
Они рассказали, что Иран срочно сигнализирует о том, что стремится прекратить военные действия и возобновить переговоры о своих ядерных программах, направляя сообщения Израилю и США через арабских посредников.
Тегеран сообщил арабским чиновникам, что они готовы вернуться за стол переговоров, если США не присоединятся к ударам. Они также передали Израилю сообщения, в которых говорилось, что в интересах обеих сторон сдерживать насилие.
Но учитывая, что израильские военные самолеты могут свободно летать над Тегераном, а иранские контратаки наносят минимальный ущерб, у израильских чиновников мало стимулов прекратить атаки, прежде чем сделать больше для уничтожения ядерных объектов Ирана и дальнейшего ослабления власти в стране, отметили журналисты.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться, пока ядерная программа и баллистические ракеты Ирана не будут уничтожены, и он не показал никаких признаков готовности остановиться. Он также сказал, что смена режима не является целью, но может стать результатом, учитывая слабость иранского руководства.
Пауза в боевых действиях может дать Ирану простор для перегруппировки и давления на международной арене против кампании Израиля. Также победой для Тегерана было бы удержать США от привлечения к атакам.
Тегеран, вероятно, делает ставку на то, что Израиль не может позволить себе застрять в войне на истощение и будет вынужден искать дипломатического решения, заявили арабские дипломаты, которые общались с иранцами.
Кроме того, Иран заявил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.
Нет никаких признаков, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, констатировали арабские посредники.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- Впоследствии стало известно, что Трамп согласовал атаку Израиля на Иран и лишь делал вид, что выступает против. Таким образом, администрация США хотела ввести в заблуждение Иран и не дать ему возможности скрыть людей, причастных к разработке ядерного оружия.