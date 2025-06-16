WSJ: Иран через посредников информирует, что хочет деэскалации и возобновления переговоров

Нет никаких признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, заявили собеседники

Удары по Ирану (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран через посредников сигнализирует о своей готовности к деэскалации войны с Израилем и возобновлении переговоров по ядерному соглашению с США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских и ближневосточных чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что Иран срочно сигнализирует о том, что стремится прекратить военные действия и возобновить переговоры о своих ядерных программах, направляя сообщения Израилю и США через арабских посредников.

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Тегеран сообщил арабским чиновникам, что они готовы вернуться за стол переговоров, если США не присоединятся к ударам. Они также передали Израилю сообщения, в которых говорилось, что в интересах обеих сторон сдерживать насилие.

Но учитывая, что израильские военные самолеты могут свободно летать над Тегераном, а иранские контратаки наносят минимальный ущерб, у израильских чиновников мало стимулов прекратить атаки, прежде чем сделать больше для уничтожения ядерных объектов Ирана и дальнейшего ослабления власти в стране, отметили журналисты.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что атаки будут продолжаться, пока ядерная программа и баллистические ракеты Ирана не будут уничтожены, и он не показал никаких признаков готовности остановиться. Он также сказал, что смена режима не является целью, но может стать результатом, учитывая слабость иранского руководства.

Пауза в боевых действиях может дать Ирану простор для перегруппировки и давления на международной арене против кампании Израиля. Также победой для Тегерана было бы удержать США от привлечения к атакам.

Тегеран, вероятно, делает ставку на то, что Израиль не может позволить себе застрять в войне на истощение и будет вынужден искать дипломатического решения, заявили арабские дипломаты, которые общались с иранцами.

Кроме того, Иран заявил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.

Нет никаких признаков, что Иран готов пойти на новые уступки в ядерных переговорах, констатировали арабские посредники.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

Впоследствии стало известно, что Трамп согласовал атаку Израиля на Иран и лишь делал вид, что выступает против. Таким образом, администрация США хотела ввести в заблуждение Иран и не дать ему возможности скрыть людей, причастных к разработке ядерного оружия.