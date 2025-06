Израиль ударил по государственному телевидению Ирана: момент атаки попал в прямой эфир

Израиль нанес удар по его государственной пропагандистской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB) – момент взрыва попал в прямой эфир, в сети публикуют последствия атаки.

Другое иранское информагентство IRNA публикует фрагмент телеэфира, когда произошел удар: на нем ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки – и женщина выходит из кадра.

Впоследствии появилось видео с другим ведущим на фоне пораженного здания IRIB – в штаб-квартире госкомпании загорелось пламя. У мужчины на записи окровавленные руки:

