Израиль ударил по государственному телевидению Ирана: момент атаки попал в прямой эфир
Скриншот из видео с последствиями удара: X / IRNA

Израиль нанес удар по его государственной пропагандистской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB) – момент взрыва попал в прямой эфир, в сети публикуют последствия атаки.

Другое иранское информагентство IRNA публикует фрагмент телеэфира, когда произошел удар: на нем ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки – и женщина выходит из кадра.

Читайте также
Израиль ударил не только по Ирану, но и по репутации Трампа

Впоследствии появилось видео с другим ведущим на фоне пораженного здания IRIB – в штаб-квартире госкомпании загорелось пламя. У мужчины на записи окровавленные руки:

В сети также распространяется видео, как утверждается, изнутри здания после удара:

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала эту атаку.

ОБНОВЛЕНО. ЦАХАЛ заявил, что Военно-воздушные силы страны, на основе разведданных, ударили по центру связи, который использовался в военных целях иранской армией.

"Здание использовалось Вооруженными силами Ирана под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и оборудования центра. Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил", – утверждается в сообщении.

Израильские военные добавили, что перед ударом предупредили местных гражданских жителей, в том числе с помощью телефонных звонков. ЦАХАЛ пишет, что удар был "точным, чтобы уменьшить вред гражданскому населению, насколько это было возможно".

Читайте также
Иран никогда не был таким слабым
ИзраильИран