Израиль ударил по государственному телевидению Ирана: момент атаки попал в прямой эфир

Израиль ударил по государственному телевидению Ирана: момент атаки попал в прямой эфиробновлено
Израиль нанес удар по его государственной пропагандистской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB) – момент взрыва попал в прямой эфир, в сети публикуют последствия атаки.
Другое иранское информагентство IRNA публикует фрагмент телеэфира, когда произошел удар: на нем ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки – и женщина выходит из кадра.
Israeli regime атаки Iran's national TV.— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) Июнь 16, 2025
Брус Иранского представителя keeps состоит из студии, когда за Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D
Впоследствии появилось видео с другим ведущим на фоне пораженного здания IRIB – в штаб-квартире госкомпании загорелось пламя. У мужчины на записи окровавленные руки:
Предыдущие перерывы от headquarters of Iran's National Television following egregious attack by the Israeli regime aimed at silencing Iran's media. pic.twitter.com/IRQRqZKBG2— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) Июнь 16, 2025
В сети также распространяется видео, как утверждается, изнутри здания после удара:
Video от IRIB's headquarters following Israeli strikes. pic.twitter.com/lQWCgwdtNHОпубликовано Faytuks News (@Faytuks) 16 июня 2025
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала эту атаку.
ОБНОВЛЕНО. ЦАХАЛ заявил, что Военно-воздушные силы страны, на основе разведданных, ударили по центру связи, который использовался в военных целях иранской армией.
"Здание использовалось Вооруженными силами Ирана под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и оборудования центра. Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил", – утверждается в сообщении.
Израильские военные добавили, что перед ударом предупредили местных гражданских жителей, в том числе с помощью телефонных звонков. ЦАХАЛ пишет, что удар был "точным, чтобы уменьшить вред гражданскому населению, насколько это было возможно".
Израиль "громит" Иран, уничтожив, в частности, треть пусковых ракетных установок страны. На фоне этого Тегеран вынужден думать о своей безопасности, а не о помощи России – и это плюс, сообщил в комментарии LIGA.net военный обозреватель и офицер израильськой армии Игаль Левин.