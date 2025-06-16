Израиль ударил по государственному телевидению Ирана: момент атаки попал в прямой эфир

Скриншот из видео с последствиями удара: X / IRNA

Израиль нанес удар по его государственной пропагандистской телерадиокомпании "Голос Исламской республики Иран" (IRIB) – момент взрыва попал в прямой эфир, в сети публикуют последствия атаки.

Другое иранское информагентство IRNA публикует фрагмент телеэфира, когда произошел удар: на нем ведущая произносит речь, после чего слышен взрыв, гаснет экран на фоне, падают обломки – и женщина выходит из кадра.

Israeli regime атаки Iran's national TV.



Брус Иранского представителя keeps состоит из студии, когда за Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) Июнь 16, 2025

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Впоследствии появилось видео с другим ведущим на фоне пораженного здания IRIB – в штаб-квартире госкомпании загорелось пламя. У мужчины на записи окровавленные руки:

Предыдущие перерывы от headquarters of Iran's National Television following egregious attack by the Israeli regime aimed at silencing Iran's media. pic.twitter.com/IRQRqZKBG2 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) Июнь 16, 2025

В сети также распространяется видео, как утверждается, изнутри здания после удара:

Video от IRIB's headquarters following Israeli strikes. pic.twitter.com/lQWCgwdtNH Опубликовано Faytuks News (@Faytuks) 16 июня 2025

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировала эту атаку.

ОБНОВЛЕНО. ЦАХАЛ заявил, что Военно-воздушные силы страны, на основе разведданных, ударили по центру связи, который использовался в военных целях иранской армией.

"Здание использовалось Вооруженными силами Ирана под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и оборудования центра. Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил", – утверждается в сообщении.

Израильские военные добавили, что перед ударом предупредили местных гражданских жителей, в том числе с помощью телефонных звонков. ЦАХАЛ пишет, что удар был "точным, чтобы уменьшить вред гражданскому населению, насколько это было возможно".