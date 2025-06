Ізраїль вдарив по державному телебаченню Ірану: момент атаки потрапив у прямий етер

Ізраїль завдав удару по державній пропагандистській телерадіокомпанії "Голос Ісламської республіки Іран" (IRIB) – момент вибуху потрапив у прямий етер, у мережі публікують наслідки атаки.

Інша іранська інформагенція IRNA публікує фрагмент телеефіру, коли стався удар: на ньому ведуча виголошує промову, після чого чути вибух, гасне екран на фоні, падають уламки – й жінка виходить з кадру.

The Israeli regime attacks Iran’s national TV. Brave Iranian presenter keeps composed as the studio comes under Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D

Згодом з'явилось відео з іншим ведучим на фоні ураженої будівлі IRIB – у штаб-квартирі держкомпанії зайнялось полум'я. У чоловіка на записі закривавлені руки:

A fire breaks out at the headquarters of Iran’s national television following an egregious attack by the Israeli regime aimed at silencing Iran’s media. pic.twitter.com/IRQRqZKBG2