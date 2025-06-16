Ізраїль вдарив по державному телебаченню Ірану: момент атаки потрапив у прямий етер

Скриншот з відео з наслідками удару: X / IRNA

Ізраїль завдав удару по державній пропагандистській телерадіокомпанії "Голос Ісламської республіки Іран" (IRIB) – момент вибуху потрапив у прямий етер, у мережі публікують наслідки атаки.

Інша іранська інформагенція IRNA публікує фрагмент телеефіру, коли стався удар: на ньому ведуча виголошує промову, після чого чути вибух, гасне екран на фоні, падають уламки – й жінка виходить з кадру.

The Israeli regime attacks Iran’s national TV.



Brave Iranian presenter keeps composed as the studio comes under Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 16, 2025

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Згодом з'явилось відео з іншим ведучим на фоні ураженої будівлі IRIB – у штаб-квартирі держкомпанії зайнялось полум'я. У чоловіка на записі закривавлені руки:

A fire breaks out at the headquarters of Iran’s national television following an egregious attack by the Israeli regime aimed at silencing Iran’s media. pic.twitter.com/IRQRqZKBG2 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 16, 2025

У мережі також шириться відео, як стверджується, зсередини будівлі після удару:

Video from IRIB's headquarters following Israeli strikes. pic.twitter.com/lQWCgwdtNH — Faytuks News (@Faytuks) June 16, 2025

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не коментувала цю атаку.

ОНОВЛЕНО. ЦАХАЛ заявив, що Військово-повітряні сили країни, на основі розвідданих, вдарили по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях іранською армією.

"Будівля використовувалася Збройними силами Ірану під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та обладнання центру. Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських збройних сил", – стверджують у повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що перед ударом попередили місцевих цивільних мешканців, у тому числі за допомогою телефонних дзвінків. ЦАХАЛ пише, що удар був "точним, аби зменшити шкоду цивільному населенню, наскільки це було можливо".