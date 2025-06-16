Ізраїль вдарив по державному телебаченню Ірану: момент атаки потрапив у прямий етер

Ізраїль вдарив по державному телебаченню Ірану: момент атаки потрапив у прямий етероновлено
Ізраїль завдав удару по державній пропагандистській телерадіокомпанії "Голос Ісламської республіки Іран" (IRIB) – момент вибуху потрапив у прямий етер, у мережі публікують наслідки атаки.
Інша іранська інформагенція IRNA публікує фрагмент телеефіру, коли стався удар: на ньому ведуча виголошує промову, після чого чути вибух, гасне екран на фоні, падають уламки – й жінка виходить з кадру.
The Israeli regime attacks Iran’s national TV.— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 16, 2025
Brave Iranian presenter keeps composed as the studio comes under Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D
Згодом з'явилось відео з іншим ведучим на фоні ураженої будівлі IRIB – у штаб-квартирі держкомпанії зайнялось полум'я. У чоловіка на записі закривавлені руки:
A fire breaks out at the headquarters of Iran’s national television following an egregious attack by the Israeli regime aimed at silencing Iran’s media. pic.twitter.com/IRQRqZKBG2— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 16, 2025
У мережі також шириться відео, як стверджується, зсередини будівлі після удару:
Video from IRIB's headquarters following Israeli strikes. pic.twitter.com/lQWCgwdtNH— Faytuks News (@Faytuks) June 16, 2025
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки не коментувала цю атаку.
ОНОВЛЕНО. ЦАХАЛ заявив, що Військово-повітряні сили країни, на основі розвідданих, вдарили по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях іранською армією.
"Будівля використовувалася Збройними силами Ірану під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та обладнання центру. Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських збройних сил", – стверджують у повідомленні.
Ізраїльські військові додали, що перед ударом попередили місцевих цивільних мешканців, у тому числі за допомогою телефонних дзвінків. ЦАХАЛ пише, що удар був "точним, аби зменшити шкоду цивільному населенню, наскільки це було можливо".
Ізраїль "громить" Іран, знищивши, зокрема, третину пускових ракетних установок країни. На тлі цього Тегеран змушений думати про свою безпеку, а не про допомогу Росії – і це плюс, повідомив у коментарі LIGA.net військовий оглядач та офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін.