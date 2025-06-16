Як атаки Ізраїлю позначилися на допомозі Ірану Росії: пояснення військового оглядача Левіна

Все, що знищує Ізраїль, не зможе бути доставлене до Росії та використовуватись проти України

Авіація Ізраїлю (Фото: Israeli Air Force)

Ізраїль "громить" Іран, знищивши, зокрема, третину пускових ракетних установок країни. На тлі цього Тегеран змушений думати про свою безпеку, а не про допомогу Росії – і це плюс, повідомив у коментарі LIGA.net військовий оглядач та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Він зазначив, що на заході Ірану Ізраїль забезпечив собі повітряне панування та можливість для авіації діяти оперативно. Літаки атакують бомбами, заходячи в повітряний простір Ірану, а це було б неможливо без тиску на системи протиповітряної оборони.

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Левін зазначив, що, попри те, що в російській Єлабузі відкрили завод із виробництва аналогів іранських "шахедів" під назвою "Герань", Тегеран все одно постачав частини БпЛА до Росії. Однак на тлі того, що Ізраїль під час недавніх атак міг знищити завод із виробництва "шахедів" в Ірані, постачання запчастин може знизитися.

"Навіть у зв'язку не з тим, що знищено завод, що саме собою добре. А у зв'язку з тим, що Ірану самому зараз це все потрібно, а не для постачань у Росію", – сказав військовий оглядач.

Він зазначив, що сюди також можна додати не лише "шахеди", а й ракети, які знищує Ізраїль та які Іран випускає по Ізраїлю. Левін наголосив, що вони вже не потраплять до Росії та "не полетять на українські голови", що побічно теж позначається сприятливо.

За його словами, Іран зараз є у складній ситуації, оскільки Ізраїль його громить. І Тегеран зараз має займатися собою, а не думати про боєздатність Росії.

"У нього не залишається сил, щоб і Росії ще щось підкидати", – резюмував військовий оглядач.