Клімкін: У загостренні на Близькому Сході однозначно є зиски для України

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

У загостренні між Ізраїлем та Іраном є плюси для України, адже військовий конфлікт на Близькому Сході може допомогти сфокусувати увагу Європи на російсько-українській війні та, навпаки, відвернути увагу Сполучених Штатів. Таку думку висловив міністр закордонних справ (2014-2019), аналітик Павло Клімкін у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Вже всі розібрали по кісточках, наскільки піднялася в ціні нафта. Але у загостренні на Близькому Сході однозначно є зиски для України", – сказав дипломат.

За його словами, перший плюс полягає в тому, що Європа може поставити Україну в пріоритет у зовнішньополітичному полі, адже концентрація і фокус на російсько-українській війні дозволяє зберігати єдність.

"В багатьох європейських країнах різні політичні сили не можуть досягти спільної візії, що і як робити з ситуацією на Близькому Сході. А стосовно України все більш-менш зрозуміло. Щонайменше всі розуміють, що Україна важлива, її треба захищати і розглядати якщо не частиною власної безпеки, то точно частиною загальної європейської безпеки", – заявив Клімкін.

Другий плюс полягає у тому, що Сполучені Штати зменшать увагу до України.

"Я також бачу рефокус американців, і дуже значний", – сказав дипломат.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп обіцяв перед виборами зупинити всі війни і не залучати до світових конфліктів Сполучені Штати.

"Тепер пояснити світові, що США не залучені, неможливо, навіть якщо ми відсунемо всі спекуляції про дозаправлення ізраїльських літаків, використання американської зброї та використання американської розвідувальної інформації", – сказав Клімкін.