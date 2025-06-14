Іран другий вечір поспіль запустив ракети по Ізраїлю, а той б'є по військових об'єктах у Тегерані
Іран другий вечір поспіль запустив ракети по Ізраїлю у відповідь на операцію останнього зі знищення ядерної інфраструктури Ісламської республіки. Тим часом Ізраїль б'є по військових об'єктах в іранській столиці Тегерані, повідомила Армія оборони країни (ЦАХАЛ).
23:04. Нещодавно військові зафіксували ракети, запущені з Ірану до Ізраїлю, для перехоплення задіяні системи протиповітряної оборони.
Після отримання тривоги жителів країни закликають йти в укриття і перебувати там до нових вказівок.
23:12. Сирени лунають у декількох районах Ізраїлю після того, як ЦАХАЛ виявив іранські ракети.
Під час того, як армія перехоплює ракети, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають удари по військових об'єктах у Тегерані.
Напередодні вдень прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив: "Ми проклали шлях до Тегерану, і наші пілоти в небі над Тегераном завдадуть режиму аятол таких ударів, які вони навіть не можуть собі уявити. Я можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається".
ЦАХАЛ повідомляв, що внаслідок операції вже ліквідовано 20 високопоставлених командирів Ірану, а також про знищення дев'яти головних вчених і експертів з ядерного проєкту Ісламської республіки.
23:46. Командування тилу дозволило ізраїльтянам по всій країні залишити укриття, але закликає перебувати поряд з ними.
- 13 червня почалась масштабна операція Ізраїлю "Висхідний лев" проти атомної інфраструктури Ірану, щоби запобігти створенню ядерної зброї. Натомість Тегеран завдає ударів по Ізраїлю – є руйнування у житлових районах, загинули та постраждали місцеві жителі. 14 червня ізраїльська операція продовжилась.
Президент Зеленський назвав два негативних наслідки та один позитивний підсумок конфлікту Ізраїлю та Ірану: різке підвищення цін на нафту, ризик зменшення допомоги Україні, але водночас – ймовірне скорочення постачання "шахедів" та ракет до Росії.
- Глава Штатів Трамп заявив, що під час телефонної розмови пояснив диктатору Путіну, що війна РФ проти України повинна закінчитися, як і новий конфлікт на Близькому Сході.