Іран другий вечір поспіль запустив ракети по Ізраїлю, а той б'є по військових об'єктах у Тегерані

Через менш ніж годину Командування тилу дозволило ізраїльтянам вийти з укриттів, але закликало перебувати поряд з ними

Ілюстративне фото з іранською атакою по Ізраїлю 13 червня: HAITHAM IMAD / EPA

Іран другий вечір поспіль запустив ракети по Ізраїлю у відповідь на операцію останнього зі знищення ядерної інфраструктури Ісламської республіки. Тим часом Ізраїль б'є по військових об'єктах в іранській столиці Тегерані, повідомила Армія оборони країни (ЦАХАЛ).

23:04. Нещодавно військові зафіксували ракети, запущені з Ірану до Ізраїлю, для перехоплення задіяні системи протиповітряної оборони.

Читайте також Ізраїль вдарив не лише по Ірану, а й по репутації Трампа

Після отримання тривоги жителів країни закликають йти в укриття і перебувати там до нових вказівок.

23:12. Сирени лунають у декількох районах Ізраїлю після того, як ЦАХАЛ виявив іранські ракети.

Під час того, як армія перехоплює ракети, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають удари по військових об'єктах у Тегерані.

Напередодні вдень прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив: "Ми проклали шлях до Тегерану, і наші пілоти в небі над Тегераном завдадуть режиму аятол таких ударів, які вони навіть не можуть собі уявити. Я можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається".

ЦАХАЛ повідомляв, що внаслідок операції вже ліквідовано 20 високопоставлених командирів Ірану, а також про знищення дев'яти головних вчених і експертів з ядерного проєкту Ісламської республіки.

23:46. Командування тилу дозволило ізраїльтянам по всій країні залишити укриття, але закликає перебувати поряд з ними.